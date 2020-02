Renault Captur groeit in formaat en technologie

SUV’s en crossovers zijn nog steeds het broodje van de bakker in de auto-industrie. In het compacte segment was Renault met de Captur een van de voorlopers. Van dit model staat sinds kort de tweede oplage in de showroom.

Net als de nieuwe Clio staat de Captur op een niet eerder gebruikte bodemgroep. De auto is ten opzichte van zijn voorganger ruim 10 centimeter langer en nam ook toe in breedte, hoogte en wielbasis. Het resultaat is een aanzienlijk forsere auto. De ontwerpers hebben elementen toegevoegd waardoor de auto er optisch groter uitziet. Denk daarbij aan de achterlichten, die meer de contouren van de schouders aangeven, en de veel verder naar buiten geplaatste C-vormige koplampen. Bij het vorige model koos de meerderheid van de kopers voor het dak in een contrastkleur. Die kleuropties zijn bij het nieuwe model alleen maar uitgebreid. Nog meer details aan de buitenkant kunnen naar wens een kleurtje krijgen.

De grotere afmetingen resulteren in meer plaats voor passagiers en bagage. Voor iedereen is er meer hoofd- en beenruimte en het bagagevolume meet minimaal 422 liter en groeit tot maximaal 1275 liter. De stoelen zijn wat forser van formaat en bieden daardoor een betere ondersteuning. Ook in het interieur zijn er talloze mogelijkheden om naar eigen smaak met kleurrijke details te spelen.

De bekende 3 cilinder turbomotor is met 1 liter inhoud groter geworden. Dat is positief voor vermogen (100 pk) en koppel (160 Nm) maar ook voor de prestaties. De motor ligt goed geïsoleerd in het vooronder, waardoor onder vrijwel alle rijomstandigheden een keurige rust heerst aan boord.

Ondanks zijn grotere formaat weegt de nieuwe Captur ongeveer hetzelfde. De afhankelijk van het uitrustingsniveau beschikbare rijhulpsystemen reageren regelmatig onverwacht en te bruusk. Gelukkig kunnen ze ook uit, maar dat is feitelijk niet de bedoeling.

Renault Captur TCe 100

Energielabel

C

Topsnelheid

173 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 13,3 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 14,7 km

CO2-uitstoot

118 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1250 kg

Prijs vanaf/geteste versie

21.770/25.990 euro

Conclusie

+ Formaat. Door het forsere formaat schuift de Captur een halve klasse op. En daarvan profiteren alle passagiers en hun bagage.

+ Comfort. Het nieuwe onderstel zorgt door meerdere eigenschappen voor een prettig comfort. Het gaat dan niet alleen om vering en demping, maar ook om de geluidsreductie.

+ Prijs. Prijstechnisch blijft de nieuwe Captur op hetzelfde niveau. Van de 1 liter 3 cilinder turbo is er ook een lpg-versie, die zelfs nog iets goedkoper is.

- Elektronica. De elektronica houdt de auto en de bestuurder nauwgezet in de gaten. Soms worden bepaalde functies overgenomen en daarin gaat de Captur weleens te ver.