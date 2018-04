Als een zigeuner door Drenthe

Overnachten in een pipowagen is leuk, maar ermee rondrijden nog veel leuker. Het kan in het Boheems Paradijs. Genieten van rust en ruimte in het afwisselende Drentse land, op een wel heel bijzondere manier.

Wie het terrein van het Boheems Paradijs in Holsloot betreedt, komt binnen in een sprookjeswereld. Op een groot terrein staan dertien bontgekleurde woonwagens. Van een piepkleine retrocaravan tot een joekel van een woonwagen voor acht personen.

Bert Strijtveen en Alice Lollinga streken in 2004 neer in het zuidoosten van Drenthe om er een woonwagencamping te beginnen. In Holsloot, gelegen in de gemeente Coevorden, vonden ze de ideale plek met een woonboerderij, schuren en een groot weiland voor de wagens. In de loop der jaren werden er steeds meer woonwagens opgekocht en opgeknapt. „Dit is uniek in Nederland.”

Woonwagengevoel

De meeste wagens zijn echt in gebruik geweest als zigeunerwagen, vertelt Bert. „Door mensen die meereisden met een circus of kermis bijvoorbeeld.” De eigenaren doen er alles aan om het echte woonwagengevoel over te brengen. Wie het in zijn hoofd haalt om het hier over een „caravan” te hebben, wordt meteen gecorrigeerd.

In de wagen glimt alles je tegemoet. Spiegels, geslepen glas, fluweel en opgepoetst hout. Maar ook geborduurde schilderijen, schuifdeuren, servies uit oma’s tijd, antieke kastjes en een fraai bewerkt trappetje om weer buiten te komen.

Midden op het terrein is een kampvuurplaats en staat een grote tafel. Rondscharrelende kippen, een weitje met varkens en een pony, die zich graag door kinderen laat verzorgen, geven het geheel een ongedwongen, relaxte sfeer. En dat is precies wat Bert en Alice voor ogen hebben.

„Je kunt hier blijven staan, maar een route rijden mag ook. Dan zetten we er een trekker voor. We hebben ook routes voor meerdere dagen, als je wilt.” Speciale zitjes op de tractor bieden plaats aan in totaal vijf personen.

Bert legt uit waar de pedalen zich bevinden en hoe het schakelen werkt. De bezorgde gezichten stelt hij gerust. „Dit kan iedereen. Maar ik zal de eerste 500 meter meerijden, dat is meestal wel genoeg.” De 45 jaar oude Massey Ferguson zet zich in beweging. Het schakelen gaat soepel. En als de trekker in de derde versnelling staat, is het alleen nog een kwestie van sturen en kijken.

Enthousiast gezwaai

De route voert over rustige landweggetjes. Het open landschap zorgt ervoor dat een tegenligger al van ver te zien is. Gas los en rustig door blijven rijden in de berm, is het devies. Bij het passeren wordt er enthousiast gezwaaid. Een blik in de spiegel doet je weer beseffen dat je inderdaad een bezienswaardigheid bent, met zo’n meterslange wagen achter je aan.

Rechtsaf, zegt de route. Langs de Hoogeveensche Vaart. Soms zou je even willen stoppen, bijvoorbeeld in het dorpje Dalen, waar boerderijen gebroederlijk naast restaurantjes midden in het dorp liggen. Maar parkeren is even wennen met zo’n gevaarte. Zeker voor iemand die voor het eerst op een trekker zit.

Wanneer er gekeerd moet worden gaat het toch nog bijna mis. Na te scherp insturen klinkt er een harde klap. Het blijkt slechts de deur van de woonwagen te zijn die openklapt. Koffiezetapparaat en kachel staan nog keurig overeind.

Bij terugkomst staat Bert zijn gasten op te wachten. „De grote lach bij terugkomst, daar doen we het voor. Vooral voor kinderen is dit fantastisch.”

Het manoeuvreren op de camping doet hij liever zelf. Groot gelijk. Als de woonwagen weer op zijn plek staat, is het tijd om de kachel aan te doen.

Koken kan op een gasstel boven op de koelkast. Gaskraan open, water tappen met de jerrycan, dit is het echte campinggevoel. Al snel zijn de ruiten van de woonwagen beslagen. De verlichte wagens geven als het donker wordt een sprookjesachtig beeld. Sterren en een kampvuur doen de rest.

Tegenover het woonwagenkamp ligt bed & breakfast De Kastanjehoeve. Ideaal voor een ontbijt de volgende morgen. Bij binnenkomst stap je een totaal andere wereld binnen. Van woonwagen naar woontijdschrift. Van zigeuner naar prins. De eigenaren verruilden twee jaar geleden hun christelijke boekwinkel in Wapenveld voor een 200 jaar oude Saksische boerderij, die ze tot in de puntjes restaureerden. Bert en Alice vinden de overburen een aanwinst. „Als er hier een hele familie komt maar opa en oma zien het niet zitten om in een woonwagen te slapen, kunnen ze daar terecht.”

Bruiloftsfeest

Het woonwagenterrein is ook in trek als groepsaccommodatie. „Heel leuk als je met verschillende gezinnen hier komt. Ieder heeft zijn eigen huisje, terwijl je elkaar ontmoet op het middenterrein. Vanavond wordt hier overigens een bruiloftsfeest gevierd. Bij minder mooi weer hebben we ook nog een gemeenschappelijke ruimte met een grote keuken.”

De tocht met de woonwagen smaakt naar meer. Misschien ook eens familie en vrienden warm maken voor een paar dagen. Het leven van een zigeuner is zo gek nog niet.

Zien en doen

Op het terrein van het Boheems Paradijs is, vooral voor kinderen, genoeg te beleven. Er is een tafeltennistafel, er staan skelters, speeltoestellen, leenfietsen en er lopen allerlei dieren rond. Een ritje op een pony is ook mogelijk.

Wie met een van de wagens op pad gaat, kan kiezen uit verschillende routes die de eigenaren hebben samengesteld. Er zijn ritjes voor een paar uur, maar ook voor een paar dagen. Overnachten kan op campings langs de route.

De wandel- en fietsmogelijkheden zijn groot. Niet voor niets ligt Holsloot aan het Pieterpad en aan het Fietserpad.

Overdekt pretpark Plopsaland Coevorden, Wildlands Adventure Zoo Emmen en attractiepark Slagharen liggen op enkele kilometers afstand.

Wie zich meer voor cultuur interesseert, kan terecht in museumdorp Orvelte. Klinkerweggetjes kronkelen langs historische boerderijen, schaapskooien, smederijen, bakkers, klompenmakers en glasblazers.

Indrukwekkend is een bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Vanuit dit kamp werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Joden naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland, Polen en Tsjechië vervoerd.