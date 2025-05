Recept uit ”Stijlvol tafelen”: Portugese puddingtaartjes

Op zoek naar inspiratie voor een verrassend taartje of nagerecht blader ik graag door een van de boeken van Donna Hay. Eenvoud is het handelsmerk van deze Australische culinaire schrijfster. Nu zal de een onder dat begrip wat anders verstaan dan de ander. Bij Hay betekent het vooral dat ze met een beperkt aantal ingrediënten werkt. Goedkoop of gemakkelijk verkrijgbaar zijn die niet per se. In ”Stijlvol tafelen” (uitg. Könemann 1999) geeft ze bijvoorbeeld recepten voor de bereiding van kalfsvlees, kweepeer en eend – voor mij geen dagelijkse kost.