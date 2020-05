Vliegtuig MAF Papoea neergestort; pilote komt om

Een vliegtuig van zendingsorganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) is dinsdagmorgen neergestort in het Sentanimeer in de Indonesische provincie Papoea. Hierbij kwam de pilote om het leven.

Dat maakte MAF Papoea dinsdag bekend.

Het MAF-vliegtuig, een Kodiak, vertrok dinsdagmorgen vroeg vanaf de internationale luchthaven Sentani, nabij het Sentanimeer. Kort na de start zond de pilote, de Amerikaanse Joyce Lin, een noodsignaal uit, waarna het vliegtuig neerstortte in het meer. De pilote was de enige inzittende van de vrachtvlucht op weg naar Mamit, een dorp in de bergen van Papoea.

Meteen na het neerstorten van het vliegtuig zetten de lokale autoriteiten een grootschalige reddingsoperatie op, die echter niet meer mocht baten. Wel vonden de reddingswerkers het lichaam van de pilote.

„We zijn zeer bedroefd over het verlies van onze collega en vriendin na dit tragische ongeval”, laat Mike Brown, programmadirecteur van MAF Papoea, weten. „We zullen onze volledige medewerking verlenen bij het onderzoek hiervan door de autoriteiten.”

Geschokt

Mark-Jan Bremmer, perswoordvoerder van MAF Nederland, zegt in een reactie „geschokt” te zijn door de gebeurtenis. „Natuurlijk, je weet dat het kan gebeuren. MAF vliegt vaak in heel moeilijk gebied, in gevaarlijke omstandigheden. Maar áls het dan gebeurt, schokt dat je enorm.”

Over de oorzaak van het ongeval kan Bremmer nog geen uitspraken doen. „In de vliegwereld is het gebruikelijk dat eerst de vliegautoriteiten de zaak onderzoeken, en daarna valt er pas meer te zeggen.”

In de 75 jaar dat MAF inmiddels bestaat, is het „helaas” vaker voorgekomen dat er ongelukken met vliegtuigen plaatsvonden, waaronder ook „vitale ongelukken”, aldus de woordvoerder. Het laatste dodelijke ongeluk met een MAF-vliegtuig had plaats in Arnhem Land, Australië, in 2008. In Papoea hadden eerder al dodelijke ongevallen plaats.

Vliegstandaarden

Bremmer benadrukt dat de vliegstandaarden bij MAF „enorm hoog” liggen. „We wéten dat we in heel moeilijke gebieden vliegen, uitdagende gebieden: bergen, de jungle. We besteden daar ook veel aandacht aan in de opleiding. Des te schokkender is het als je een bericht als dat van vanmorgen krijgt.”

Wereldwijd heeft MAF 130 toestellen, die ingezet worden voor zending en ontwikkelingshulp.

