Opperrabbijn Jacobs: Excuses PKN niet nodig; wel strijd tegen antisemitisme

Van opperrabbijn Binyomin Jacobs had de Protestantse Kerk in Nederland zondag geen ”mea culpa” hoeven uit te spreken. „Het verleden is voorbij.” Maar het voornemen om samen tegen hedendaags antisemitisme te strijden, dát stemt Jacobs tot „innige dankbaarheid.”

De opperrabbijn noemde de excuses die de Protestantse Kerk zondag tijdens de Kristallnachtherdenking in Amsterdam uitspraak „lofwaardig.” Toch neemt hij de kerkleiders niets kwalijk. „Zij hebben niets misdaan. Zij zijn van na de oorlog, hun kan niets verweten worden. Zij hebben mijn familie niet naar de gaskamers gestuurd, zij hebben zelfs niet toegekeken.”

Predikanten als ds. J. Overduin, ds. F. Slomp, ds. J. Koopmans en ds. J. J. Buskes, die met groot gevaar voor eigen leven vele Joden het leven hebben gered, noemde Jacobs zondag „helden.”

Aan de andere kant hebben de kerken volgens hem veel te weinig gedaan en te veel gezwegen. „Joden werden eeuwenlang weggezet als Godsmoordenaars die hun verdiende loon zouden ontvangen.”

De kerken hebben met hun schuldbelijdenis en erkenning een streep achter het verleden gezet, stelde de opperrabbijn. Belangrijker vindt hij de gezamenlijke strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.