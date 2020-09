Niene moest vissen slachten voor haar pastor

In de tienerjaren van Niene Prins toonde pastor Valk zich een betrokken leider. Hij nam de jongeren uit zijn gemeente graag mee op sleeptouw en trakteerde ze op ijs of patat. Ze keken tegen hem op, luisterden naar hem. De pastor was immers door God Zelf aangesteld.

„Dat geloofde ik echt”, zegt Niene. „Ik vroeg Valk veel. Andere mensen deden hetzelfde. Welke opleiding zal ik gaan doen? Mag ik een andere baan zoeken?”

Ze herinnert zich dat ze al op twaalfjarige leeftijd zulke counselingsgesprekken met de pastor voerde. Die vroeg ze zelf aan. Ze vond dat hij op een prettige manier luisterde en advies gaf. „Wat hij aanraadde, voelde als een raad van God.”

Achter gesloten deuren Achter gesloten deuren speelt pastor Evert Valk, voorganger van Evangeliegemeente De Deur in Zwolle, een duister spel. Een marmeren blad in zijn kantoor vormt het speelbord, een mes het spelattribuut. Zijn status maakt dat hij ver kan gaan. Meer dan tien vrouwen doen mee. Als één van hen het zwijgen doorbreekt, lijkt het spel uit te zijn. Wat er dan gebeurt, is exemplarisch voor de gang van zaken in de gesloten kerkgemeenschap waartoe De Deur behoort, de Christian Fellowship Ministries (CFM). Het slachtoffer verdwijnt van het toneel, de dader keert terug. Deel 1 van 7. Zaterdag deel 2: vissen slachten

Wie iets op zijn kerfstok had, ging verplicht naar de pastor. „Als jij het niet deed, deden anderen het wel voor je. Dan moest je in het kantoortje komen. In preken werd vaak de tekst aangehaald waarin staat dat je elkaar je ongerechtigheden moet belijden.”

Het was dus vanzelfsprekend dat Niene eind 2014 iets aan Valk opbiechtte. Hij stelde voor de bekentenis op te schrijven, met haar handtekening eronder.

Slachten

Kort nadat Niene op 28-jarige leeftijd de biechtbrief schreef, vroeg Valk haar of ze mee wilde doen aan het maken van videoclips voor een dramafilmpje. Hij was van plan het filmpje te gebruiken tijdens een tienerrally. Het toneelstuk dat de pastor wilde filmen, moest gaan over een jonge man die door een vrouw verleid wordt en haar achterna loopt als een os die naar het slachthuis gaat, zoals staat in Spreuken 7.

„Hij had clips nodig van iemand die een vis ging slachten, een levende vis dus. Of ik dat wilde doen. Ik vond dat raar. Maar ja, hij had ook veel voor mij gedaan. En die biechtbrief achtervolgde me.”

De pastor haalde wat vissen die hij op een marmeren blad in zijn kantoortje legde. Daarna gaf hij haar een mes in handen.

„Hij vroeg me of ik die Bijbeltekst wilde opzeggen terwijl ik de vissen slachtte. Of ik woorden wilde zeggen: „Ik ga je slachten, ik ga je opeten.” Dat filmde hij dan. Ik moest ook altijd mijn mouwen oprollen.”

Wat Niene op dat moment niet wist, was dat de pastor zich bezighield met seksueel fetisjisme. Bepaalde voorwerpen of rituelen, in zijn geval het oprollen van mouwen en het slachten van dieren, maakten hem opgewonden.

Argwaan

„Valk was superblij met wat ik deed, dat merkte ik wel. Later zei hij dat hij het filmpje kwijt was door een gecrashte computer.”

Het slachtritueel moest overgedaan worden. Ten minste vier keer zette Niene voor de camera het mes in de dieren. Hoe vaker dat gebeurde, hoe meer argwaan ze kreeg. Ze begon hem vragen te stellen. „„Waarom wil je toch elke keer dat ik vissen slacht?” Hij antwoordde dat hij vrouwen met messen spannend vindt. „Ik vind dat superspannend en heel mooi. Ik krijg er gewoon rillingen van.” Zo praatte hij erover. Hij vroeg of ik af en toe wilde poseren met een mes en of hij daar dan een foto van mocht maken.”

Niene zegt dat ze op die momenten volledig gekleed was en dat het niet om een sexy shot ging. Een ander meisje is volgens haar wel door Valk gevraagd om sexy te kijken.

De voorganger bezat bijzondere messen. In zijn kantoor bewaarde hij een hele verzameling die hij tijdens zijn reizen kreeg of kocht.

Valk vroeg Niene enkele malen of ze ook kippen wilde slachten, maar dat durfde ze niet. „Ik vond vissen slachten namelijk al shakend, vreselijk gewoon. Het past helemaal niet bij mij om zulke dingen te doen. Valk vertelde me dat hij er wel eens over fantaseerde dat hij zelf geslacht en opgegeten zou worden. Zo gestoord is hij. Ooit preekte hij over kannibalisme. Hij vindt dat een enorm fascinerend onderwerp. In zijn preken haalde hij anekdotes aan over inboorlingen die zendelingen opeten. Daar lachte hij om.”

Handtastelijk

Het filmpje moest een verrassing zijn voor iedereen, vond Valk en hij bezwoer Niene dat zij de inhoud geheim zou houden. „„Jij bent niet zoals andere vrouwen”, zei hij vaak tegen mij. „Jij praat tenminste niet. Jij kunt wel een geheim bewaren.””

Zo vertelde hij haar steeds meer. „Hij worstelde enorm met zichzelf, dat kon ik zien. Hij verafschuwde zichzelf. Dan moest hij huilen. Ik vond dat ik hem moest troosten. Hij had mij ook vaak getroost. Toen begon het handtastelijke. Als ik een arm om hem heen sloeg om hem te troosten, gaf hij mij een knuffel. Later, toen ik eens heel verdrietig was, bad hij voor mij. In De Deur bidden ze vaak met handoplegging. Terwijl hij voor mij bad, in Gods Naam dus, bleven zijn handen niet op mijn hoofd. Ik was zo verstijfd van angst dat ik er niets over gezegd heb.”

Medelijden

Op een andere keer vertelde Valk huilend over zijn seksuele frustraties. Hij dreigde naar prostituees te gaan en zei dat Niene hem daarvan af kon houden door een seksuele handeling bij hem te verrichten.

„Ik deed het uit medelijden”, zegt ze. „En omdat ik tegen hem opkeek.”

„In De Deur doe je wat de pastor je vraagt”, vult haar man Philip aan.

Nog enkele malen kwam het tot handtastelijkheden. Daarna kapte Niene het contact af. De pastor vond dat moeilijk. „Hij zei: „Ik ben er nog niet aan toe om je los te laten en ik ben hier heel verdrietig om, maar ik respecteer je keuze. Ik weet dat je God wilt dienen, dat je jezelf wilt heiligen.”

Intussen laat hij haar steeds opnieuw geheimhouding beloven. Philip wist van niks.

Geheim

In november 2017 reisden Philip en Niene naar een bevriend stel dat vanuit De Deur in Zwolle was uitgezonden om een kerk te planten. Bij toeval kwam Niene erachter dat haar vriendin net als zij levende vissen van hun kop had moeten ontdoen voor pastor Valk.

„Baf. Dat sloeg bij mij naar binnen. Ze zei: „Daar mag ik niets over vertellen. Het is geheim.””

Vanaf dat moment deelde Niene haar ervaringen met haar man. Ook ging ze biddend op zoek naar mogelijke andere slachtoffers. Ze sprak meiden aan en vroeg hen op de man af of ze ooit vis hebben moeten slachten voor Valk. Op deze manier verzamelde ze uiteindelijk twaalf namen van meisjes en vrouwen tussen de 12 en 27 jaar.

Op één na zijn ze allemaal lid van De Deur in Zwolle. De twaalfde persoon is door Niene op het lijstje gezet omdat Valk zelf haar eens opbiechtte dat een vrouw uit zijn vorige gemeente in Amersfoort een kip voor hem heeft geslacht.

Niene ontdekte naar eigen zeggen dat twee van haar vriendinnen, die even oud zijn als zij, al vissen voor de pastor slachtten toen ze twaalf jaar oud waren. Na haar voerden nog „minimaal twee of drie andere meiden” het slachtritueel uit. Dat speelde tot begin 2019.

Nog voor Kerst 2017 confronteerden Niene en Philip hun pastor met wat ze te weten waren gekomen. Op dat moment stonden er zes namen op hun lijstje.

„Of het met deze vrouwen seksueel was geworden, wilde ik weten. Hij beweerde bij hoog en laag van niet.”

Valk speelde volgens Niene ook met het idee om het sprookje van Hans en Grietje te filmen. De bedoeling zou zijn dat meisjes het gedeelte naspeelden waarin de heks Hans wil opeten. „„Ik ga je vetmesten, ik ga je opeten, ik slacht je en eet je op.” Daardoor was hij geobsedeerd.”

Sadisme

Eens vertrouwde de pastor Niene toe hoe hij tijdens een reis naar een afgelegen plek meemaakte dat mensen een varken voor hem slachtten omdat ze zo vereerd waren met zijn bezoek. Het dier werd gekookt en opgegeten. „Hij vertelde dat hij dat geweldig vond, dat hij zich identificeerde met het varken. „Ik ben ook een varken. Ik ben deze bediening niet waard.” Hij verbindt zijn naam, Evert, met een everzwijn. Dus je snapt wat voor psychiatrische patiënt hij is. Ik geloof dat zijn wens om geslacht en opgegeten te worden demonisch is. Wat hij heeft, is een soort sadisme, een occult en demonisch sadisme.”

Vanaf het moment dat Niene meewerkte aan het dramafilmpje, werd ze suïcidaal. Ook sneed ze zichzelf. Ze kwam thuis te zitten omdat ze niet meer kon werken.

„In die tijd ging ik messen verbergen”, zegt Philip. „Scherpe schroevendraaiers verstopte ik in de schuur, evenals Nienes scheermesjes. Ik dacht: Dit gaat mis.”

Niene, huilend: „Ik wilde toen echt graag dood. Dan was ik ervan af. Dan was ik ook van Valk af. Ik zag de toekomst niet meer zitten. Ik dacht: Wat heb ik allemaal gedaan en waarin ben ik terecht gekomen? Vanaf mijn twaalfde jaar tot de dag dat we weggingen bij De Deur heb ik elke week nachtmerries gehad. Nachtmerries over verkracht worden, nachtmerries over concentratiekampen, over afgesneden ledematen.”

Philip: „Over vluchten, over oorlogen, over dood en gruwelijke dingen. Terwijl Niene geen gewelddadige films kijkt.”

Niene: „Nee, want ik ben opgegroeid zonder televisie. Het kan niet anders of er zijn bovennatuurlijke krachten in het spel. Die twaalf meiden hebben allemaal angststoornissen, allemaal hyperventilatie, allemaal nachtmerries. Dat kan geen toeval zijn.”

Vanaf de dag dat Niene De Deur de rug toekeerde, bleven haar nachtmerries weg. Geen enkele angstdroom plaagde haar sindsdien. „Ik bad sterk om bevrijding en ben ook echt door God bevrijd. Ik heb geen angsten meer.”

Philip: „Het trieste is dat Valk dingen deed waarvan hij walgde.”

Volgens hem bezoekt niemand in De Deur een psycholoog. Wie klachten heeft, benadert de pastor. Pastors zelf konden terugvallen op de onlangs overleden Wayman Mitchell, de kerkleider. „En weet je wat Mitchell dan zei? Bid ervoor en God zal een wonder doen. Punt. Dat is het advies. Daar heb je niets aan. Valk zit erg in de knoop.”

Niene: „In zekere zin is hij ook slachtoffer.”

Philip: „In plaats van hulp, kreeg hij een leiderspositie.”

