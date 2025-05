De predikant treedt per 1 september fulltime in dienst, zo meldde secretaris A. Zwerus maandag namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

Dr. De Koeijer (59) zal als studiesecretaris onder meer de „bezinning en doordenking van de gereformeerde theologie binnen onze vereniging stimuleren en coördineren”, bijdragen aan publicaties in het GB-orgaan De Waarheidsvriend en het werk van het Cornelis Graafland Centrum coördineren. Ook het contact met studenten, universiteiten en andere theologische instellingen vormt onderdeel van zijn werk.

De Gereformeerde Bond zocht in de achterliggende maanden naar een nieuwe studiesecretaris en is „dankbaar dat dr. De Koeijer deze roeping heeft aanvaard en ziet met vertrouwen uit naar zijn bijdrage aan het werk van de Gereformeerde Bond en daarmee aan de opbouw van de kerk in Nederland”.

Reinier Wilhelm de Koeijer werd geboren op 6 december 1965 in Goes. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en werd in 1992 hervormd predikant in Hellouw. Vervolgens diende hij de gemeenten van Hardinxveld-Giessendam (1997), Putten (2005), Bilthoven (2012) en sinds 2019 de hervormde wijkgemeente West in Waddinxveen.

In 2010 promoveerde hij op het proefschrift ”Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften uit de periode 1587–1684”. Vier jaar later verscheen hierop zijn vervolgonderzoek, ”Een donkere wolk die voorbijgaat”, waarin hij geestelijk lijden bij de puriteinen thematiseert.

In 2024 publiceerde hij een studie waarin het lijden van Christus centraal staat: ”Concentratie op de passie. Laatmiddeleeuwse, reformatorische en postreformatorische visies op de geestelijke betekenis van Christus’ lijden”.

Eerder waren ds. C. den Boer en dr. ir. J. van der Graaf studiesecretaris van de Gereformeerde Bond.