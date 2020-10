Ds. A. Schreuder voorzitter curatorium GG

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) in Rotterdam heeft ds. A. Schreuder (67) gekozen als nieuwe voorzitter.

Dat maakte het curatorium donderdag bekend in het kerkelijk weekblad De Saambinder. De predikant te Beekbergen volgt ds. J. J. van Eckeveld op, die vorige maand vanwege zijn leeftijd afscheid nam.

Het curatorium is belast met het toezicht op de predikantsopleiding en de toelating van nieuwe studenten. Het curatorium schrijft in De Saambinder ds. Schreuder toe te wensen „wat voor deze verantwoordelijke functie nodig is: voorzichtigheid, bedachtzaamheid, wijsheid met Goddelijk licht bestraald en een bewogen hart met de schare.”