Anglicanen in Engeland kunnen geslachtsverandering vieren in kerk

Engelsen die een geslachtsverandering hebben ondergaan, kunnen dat voortaan vieren met een ceremonie in de Anglicaanse Kerk.

De Church of England, zoals de Anglicaanse Kerk in Engeland officieel heet, publiceerde dinsdag een pastorale handreiking voor een ceremonie die de geslachtsverandering van transgenders markeert.

De geslachtsverandering moet volgens de handreiking worden gevierd met een feestelijke ceremonie, of door de doop –als dat nog niet eerder is gebeurd–, of door een bevestiging van de eerdere doop. Hierbij is het de bedoeling dat de persoon die het betreft bij de nieuw gekozen naam wordt genoemd, wat, volgens de handreiking, „een krachtig en bijzonder moment in de dienst” kan zijn.

In de pastorale handreiking worden geestelijken aangemoedigd „op een creatieve en invoelende manier om te gaan met het transitieproces van transgenders, en om hen welkom te heten in de kerk als delen van het lichaam van Christus.”

De pastorale richtlijn is gepubliceerd in reactie op een motie die afgelopen juli op de generale synode van de Anglicaanse kerk werd aangenomen. Daarin werd het kerkbestuur opgeroepen om een handreiking op te stellen om de geslachtsverandering kerkelijk te vieren.

Voor het noemen van de zelfgekozen naam beroepen de opstellers zich op verschillende naamsveranderingen in de Bijbel en in de joods-christelijke traditie. De bevestiging van de transitie wordt opgenomen in de ”Common Worship”, het boek waarin de liturgie van de Anglicaanse Kerk is uitgewerkt.