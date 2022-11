Koningin Máxima richt zich zaterdag in een brief die het AD publiceert tot jongeren met mentale problemen. „Niet elke dag hoeft een 10 te zijn. Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in een rechte lijn”, schrijft de koningin. Ze adviseert jonge mensen over hun problemen te praten. „Dat helpt écht.”