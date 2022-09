Auteur John Flanagan: Religie speelt in mijn boeken geen rol

Het is lang geleden dat ik voorgelezen ben, maar ik ben er vrij zeker van dat het mijn moeder moet zijn geweest die dat deed, zegt John Flanagan (78), auteur van onder meer de series ”De grijze jager” en ”Broederband”. Ik weet nog dat ik ongeduldig uitkeek naar het moment om zelf te kunnen lezen. Mijn moeder, broer en twee zussen waren allemaal lezers. Ik was de jongste thuis en het was frustrerend om op iemand anders te moeten vertrouwen die me verhalen voorlas. Liever las ik ze zelf.