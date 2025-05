Kanaal van Korinthe is imposant bouwwerk

In 1893 was het de Hongaarse ingenieur Vojtech Gerster die met moderne middelen de klus klaarde

Korinthe heeft een strategische ligging. Vele malen heeft men geprobeerd de smalle landengte door middel van een kanaal te doorbreken. Nero begon er al mee en liet 6000 Joodse dwangarbeiders opdraven. Maar het bleek geen haalbare kaart. In 1893 was het de Hongaarse ingenieur Vojtech Gerster die met moderne middelen de klus klaarde. De oorspronkelijke zeeroute werd hierdoor met 350 kilometer verkort.

Het kanaal is circa 6,3 kilometer lang, 24,5 meter breed en zo’n 8 meter diep. Voor echt grote tankers is het niet geschikt, maar middelgrote boten worden met een sleepboot van de ene naar de andere kant geloodst. Op zo’n moment is het kanaal eenrichtingsverkeer. Het water wordt nog steeds gebruikt door de scheepvaart maar is nu ook een belangrijke toeristische trekpleister. Laverend tussen het verkeer door kom je op een smal pad langs een brug dat uitzicht geeft op het imposante bouwwerk, 80 meter in de diepte.

