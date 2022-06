Steeds meer Nederlanders rekenen op een verslechtering van hun financiële situatie nu de inflatie hard is opgelopen. Vooral mensen die maandelijks huurtoeslag ontvangen zijn pessimistisch. Zij hadden vorig jaar ook al vaker te maken met financiële problemen, staat in nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de materiële welvaart in Nederland.