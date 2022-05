Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, en premier Mark Rutte (R) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Het vorige kabinet is gevallen over het toeslagenschandaal en de compensatie van gedupeerden keer op keer vertraging oploopt. beeld ANP, Sem van der Wal