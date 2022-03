Het is een onooglijk, dubbelgevouwen plaatje van lood – net 2 bij 2 centimeter. Toch is het met een afstand van honderden jaren het oudste bekende voorwerp waarop de naam van de God van Israël staat geschreven, zeggen Amerikaanse en Israëlische archeologen die de ontdekking hebben bekendgemaakt. Ze spreken van „een vondst van eens per duizend jaar.”