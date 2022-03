Recept: eenvoudige nasi, als van de Chinees

Als je trendwatchers moet geloven is 2022 het jaar van de Oost-Europese keuken. Van Georgië tot Slovenië en –jawel– Oekraïne. Zo sluipt de actualiteit zomaar de kookrubriek binnen, want Oekraïne staat, ongewild, in de schijnwerpers. Overigens speelt die culinaire trend al wat langer. Khachapuri, een Georgisch broodje waarin kaas en ei worden meegebakken, is in de grote steden her en der bijvoorbeeld wel te vinden. Het lijkt me een fijn gerecht om een Oost-Europees avontuur mee te beginnen.