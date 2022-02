Alleen praten over de dood is niet genoeg

De Stichting Ideële reclame (SIRE) heeft dinsdag een nieuwe campagne gelanceerd. De stichting, bekend van talloze spotjes over zaken die spelen in de maatschappij zoals bijvoorbeeld drankmisbruik, wil nu het gesprek over het sterven bevorderen. SIRE concludeert op grond van onderzoek dat meer dan de helft van de Nederlanders op een betere manier afscheid had willen nemen van iemand die overleden is. Een onvolledig afscheid leidt tot extra verdriet en bemoeilijkt de rouw. Uit het SIRE-onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de mensen vindt dat ze zich voldoende hebben uitgesproken over hun gevoelens, maar ook over praktische zaken zoals financiën, mochten ze morgen overlijden.