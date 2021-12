Seniorenorganisatie KBO-PCOB vindt het een goede zaak dat 60-plussers voor het einde van het jaar een uitnodiging krijgen voor een boosterprik. „Natuurlijk hadden we liever gezien dat dit nog eerder kon, maar dit is zeker goed nieuws”, zegt een woordvoerster. „Nu maar hopen dat Omikron geen roet in het eten gooit en dat deze boosterprikken voor mening senioren niet te laat komen.”