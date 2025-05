Veldkamp belooft beterschap na ergernis PVV over Israël-kritiek

Buitenlandminister Caspar Veldkamp heeft zijn collega-ministers beloofd hen voortaan „goed te informeren” over zijn beleidsbeslissingen. Dat heeft de NSC-bewindsman gezegd na afloop van de ministerraad. Hij kreeg kritische vragen vanuit het PVV-smaldeel in het kabinet over zijn openlijke kritiek op het optreden van Israël in de Gazastrook.