Toezichthouder: prostaatmiddel kan leiden tot zelfmoordgedachten

Een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan mensen met kaalheid of prostaatklachten kan leiden tot zelfmoordgedachten. De bijwerking van finasteride is aangetoond en daarom komt er een extra waarschuwingskaart in de verpakkingen. Dat hebben de Europese toezichthouder EMA en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bekendgemaakt.