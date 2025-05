Faber vindt ook alternatief voor Efteling-uitje niet kunnen

De organisatie was van plan om het uitstapje uit het activiteitenbudget te organiseren tijdens een dorpsfeest in de buurt van het azc in Sint Annaparochie, om onrust te voorkomen. Vorig jaar ontstond tijdens dat dorpsfeest namelijk een ruzie tussen jongeren van het azc en uit de buurt, met een steekpartij en drie gewonden tot gevolg.

Dat de betrokken asielzoekers inmiddels zijn overgeplaatst, verandert haar standpunt niet. „Het zegt natuurlijk al iets dat men deze jongeren een dergelijk risico vindt, dat men hen preventief naar de Efteling wil sturen.”

Hoewel het COA onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Asiel en Migratie valt, is het een zelfstandig bestuursorgaan. Het beslist zelf over uitvoering en uitgaven. De dag naar Kaatsheuvel met de zestig minderjarigen annuleerde het COA wegens de aandacht die was ontstaan voor het uitje.

Het opvangorgaan laat weten later met een reactie te komen op de nieuwste uitspraken van Faber.

Na de vorige uitspraak van de minister werden er meerdere inzamelingsacties georganiseerd. In totaal is daar tot nu toe ruim 204.000 euro mee opgehaald. Het COA onderzoekt nog hoe het geld bij de doelgroep kan komen.