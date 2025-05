Brabant wil na zuur ook zoet voor vele plannen rond Moerdijk

Bij de vele plannen die worden gemaakt voor de omgeving van haven- en industriegebied Moerdijk wil de provincie Noord-Brabant goede afspraken maken over langdurige compensatie voor betrokken bewoners en (landbouw)bedrijven. „Als we een deel van het zuur krijgen, moeten we ook het zoet krijgen”, stelde gedeputeerde Wilma Dirken (ruimte) vrijdag in een debat met commissieleden.