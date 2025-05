De Ockhorstroute toont de Achterhoek op z’n mooist

beeld RD

Vierakker is weinig meer dan een vlek, maar liefhebbers van adel en historie staan hier op rijke grond. Tussen geboomte en struikgewas ligt het imponerende Huis ’t Suideras. Door zijn huwelijk met jonkvrouwe Maria van der Heyden van Doornenburg kwam de buitenplaats in bezit van jonkheer Charles Ruijs de Beerenbrouck, de eerste rooms-katholieke president van Nederland. Nu wordt hij beheerd door zijn nazaten.

Wat verderop pronkt de Sint-Willibrorduskerk, gebouwd in 1870. Dankzij Charles’ dochter Maria werd aan het interieur niets veranderd, wat het gebedshuis nu bijzonder maakt. Naast de kerk ligt Grand Café Bij Ludger, ooit een school, daarna verenigingsgebouw, sportlokaal, bank, bibliotheek, garage voor de auto van meneer pastoor en opslagruimte. Nu heeft het voorste deel een horecabestemming en huisvest het achterste deel een nougaterie.

Hier start ook de Ockhorstroute, door Landschapsbeheer Gelderland uitgeroepen tot het mooiste ommetje van Gelderland. Een groot deel van de wandeling voert over Landgoed Hackfort, eigendom van Natuurmonumenten. De route valt deels samen met het Trekvogelpad en het Ludgerpad. Bos en akkerland, houtwallen en weilanden, ongeplaveide lanen en slingerende asfaltweggetjes, beken en paddenpoelen wisselen elkaar af. Schildjes met de afbeelding van een vliegende gans wijzen de weg.

Een mooie wandeling is als goede muziek; beide gaan nooit vervelen

beeld RD

In het rustieke landschap liggen karakteristieke boerderijtjes zonder stallen van damwand en ontsierende silo’s. Bij de Rietberg, een hoeve uit 1816, kun je kamperen met uitzicht op vleeskoeien en wollige alpaca’s, die vreedzaam samenleven. Een hooiberg is omgevormd tot pleisterplaats voor passanten die behoefte hebben aan koffie en een lekkere versnapering.

Wie wat minder goed ter been is, kan de route afkorten tot 5 kilometer. Wij gaan voor de lange versie en passeren een woning met een door een haag omgeven lusthof. Het toegangshek bestaat uit planken waarop acht reusachtige kleurpotloden zijn bevestigd, de punten omhoog. De brievenbus ernaast heeft de vorm van een puntenslijper. Typisch Achterhoekse humor.

Door Wichmond, het tweelingdorp van Vierakker, lopen we terug naar ons startpunt. Kenmerk van goede muziek is dat die nooit gaat vervelen, leerde ik vijftig jaar geleden van een muziekdocent. Zo is het ook met deze tocht, die we intussen behoorlijk goed kennen. Hij blijft trekken.