Het Bruilschepad, voor liefhebbers van klompenpad en kunst

De samenstellers van het klompenpad onder Ruurlo vernoemden het naar buurtschap De Bruil. Startpunt is boter-, kaas- & kampeerboerderij ’n Ibink. „Tot nader order zijn wij in verband met ziekte José op de vrijdag gesloten”, laat de website weten. Het toilet is altijd toegankelijk. Het typeert de Achterhoekse mentaliteit.

Na een stukje Arfmanssteeg slaan we af naar een onverharde weg met aan weerszijden grasland met vredig grazende schapen en een boerderijtje onder een winterblauwe hemel.

De Boekenboom. beeld RD

Bij de overgang naar de Laarbraakweg ligt een glashelder meertje. Het deel van het weideland dat in de schaduw van bomen ligt, is nog bedekt met rijm, door de winterzon kristalblauw. Mooier tafereel is nauwelijks denkbaar. Van de verharde weg gaat het landinwaarts naar het Ruurlose Veen, ooit eigendom van de Oranjes. Het smalle pad ligt tussen geboomte en de Baakse Beek, die overgaat in de Van Heeckerenbeek. Aan palen bevestigde klompen bewijzen dat we goed gaan.

Freule Sophie van Heeckeren liet bij Ruurlo het grootste heggendoolhof ter wereld aanleggen

Na het veengebied krijgen we een stukje bos bij buurtschap De Haar voert. We gaan nu rap naar ons rustpunt: Huize Ruurlo. Dit deel van de tocht biedt een kabouterpad voor kinderen, een klimbos voor liefhebbers van klauteren over hangbruggen tussen bomen en aan het eind een doolhof. Freule Sophie van Heeckeren liet de dwaaltuin, volgens het Guinness Book of Records het grootste heggendoolhof ter wereld, in 1891 aanleggen. Wie alle paden wil betreden, heeft krap 1200 meter te gaan.

Huize Ruurlo. beeld RD

En dan is daar Huize Ruurlo, eeuwenlang in het bezit van het geslacht Van Heeckeren. De romp dateert uit de late middeleeuwen. De prachtige oranjerie is omgevormd tot een sfeervol restaurant. In het huis zelf, dat zonder overdrijving kasteel mag worden genoemd, is een nevenvestiging van Museum MORE in Gorssel ondergebracht.

Vanaf het monumentale landhuis is het nog zo’n 2 kilometer naar ons startpunt, over een landweg met karakteristieke boerenhoeven, zoals De Ribbert uit 1879. In een blauw houten huisje met puntdak staat een doos met eieren. Het geld kan in het busje ernaast worden gedeponeerd. Verrassender is de boekenboom aan het eind van de rit. In de pakweg 3 meter boven de grond afgehouwen boom zijn holtes gemaakt met boekenplanken met deurtjes ervoor. De boeken zijn gratis mee te nemen. Voor zoiets moet je naar de Achterhoek.