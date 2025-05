SGP-congres verwerpt motie-Vlissingen over vrouwenstandpunt in partijbeginselen

De motie werd verworpen met 53 stemmen voor, 299 stemmen tegen en 3 onthoudingen. Een gewone meerderheid was nodig om het voorstel te aanvaarden.

De motie van de plaatselijke kiesvereniging (PKV) ”Wees getrouw” uit Vlissingen behelsde een oproep aan het SGP-hoofdbestuur om artikel 10 van het beginselprogramma zodanig aan te passen dat ruimte wordt geboden aan „de uiteenlopende opvattingen in de partij”.

Voorafgaand aan de stemming werden diverse stemverklaringen afgelegd. Een afgevaardigde uit Kootwijkerbroek zei blij te zijn met het preadvies, maar miste in daarin de hoofdzaak om de motie te ontraden: „beginseltrouw”. Een afgevaardigde uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug hield een pleidooi voor het faciliteren van een gesprek door het hoofdbestuur, „in plaats van negatief te adviseren en weer over te gaan tot de orde van de dag”. Daarop volgde enig applaus. De kiesvereniging heeft geen moeite met vrouwen in de politiek, maar vond de motie te vroeg komen.

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen zei na de stemverklaringen dat de grote lijn in de discussie de oproep is om na vandaag te blijven nadenken over het onderwerp. „Dat willen we ook zeker doen.” Hij riep op het gesprek hierover intern te voeren.

In de huidige versie van artikel 10 staat dat „het zitting nemen van de vrouw in politieke organen” strijdt met haar roeping. In de motie van de Vlissingse SGP staat een suggestie voor een nieuwe formulering: „Het innemen van een positie in de politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke, door de vrouw, wordt verschillend beoordeeld in onze achterban. De vrouw dient in haar eigen consciëntie te overwegen of het passend is zich kandidaat te stellen of een politieke functie te bekleden, met inachtneming van haar door God gegeven plaats.”

beeld Cees van der Wal

Ontraden

Het SGP-bestuur maakte enkele weken geleden bekend de motie te ontraden. Zeker na dat preadvies was het lot van de motie bezegeld. Als de motie het zou hebben gehaald, zou het partijbestuur een voorstel moeten doen voor aanpassing van het betreffende artikel. Daarna zou nog een stemming moeten volgen. Voor aanpassing van het Program van Beginselen is een tweederdemeerderheid vereist.

Aanvankelijk wilde de Vlissingse SGP artikel 10 helemaal schrappen. Het voorstel om de tekst aan te passen, werd gebracht als compromis. „We verwachten nu zeker medestanders. Als we het bij de eerste versie hadden gehouden, was dat nog maar de vraag geweest”, zei woordvoerder van de SGP Vlissingen Reinier van den Bosse in maart.

Naast het aanvankelijke voorstel om artikel 10 te schrappen, werd op een ledenvergadering van de SGP Vlissingen ook besloten dat fractievoorzitter Lilian Janse-van der Weele kandidaat te stellen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het Vlissingse SGP-bestuur ontving na het bekendmaken van deze besluiten meerdere brieven van bezorgde lokale SGP’s. Zo polste het bestuur van de PKV Ederveen in december bij andere lokale SGP’s de steun voor een brief waarin staat dat er geen zegen kan rusten op besluiten die tegen Gods Woord ingaan.

beeld Cees van der Wal

Nieuws in beeld beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal beeld Cees van der Wal

Breder dan gedacht

„Het is spijtig dat een inhoudelijk zorgvuldige motie onvoldoende draagvlak heeft gekregen”, reageert een woordvoerder van de SGP Vlissingen. „Toch zijn we dankbaar voor het open gesprek dat deze motie heeft losgemaakt. De behoefte aan bezinning leeft zichtbaar breder binnen de partij dan gedacht.” De Vlissingse kiesvereniging respecteert „vanzelfsprekend” de uitkomst van de stemming, maar blijft tegelijkertijd pleiten „voor een cultuur waarin ruimte is voor het gesprek, ook over gevoelige thema’s”. De PKV hoopt dat „in de breedte van de SGP” na de partijdag de gedachtewisseling over het onderwerp wordt vervolgd.

Herkozen

Eerder op de ochtend werd partijvoorzitter Dick van Meeuwen herkozen voor een termijn van vier jaar. De bestuursleden Gerrit Averesch, Peter Grinwis en ds. R.W. Mulder werden herkozen. In de vacature van vertrekkend bestuurslid Henk Massink werd Dick Alblas verkozen. Hij is voorzitter van de SGP-afdeling Zuidplas en lid van de partijadviesraad.