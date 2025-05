Maarten ’t Hart schrijft prachtig over natuur en verschrikkelijk over geloof

Cor Bregman: Als ik in de jury zat, had ik Maarten ’t Hart niet voorgedragen

Cor Bregman in 2022. beeld Cees van der Wal

Ooit was ik leraar Nederlands in het middelbaar onderwijs, een leraar die zich graag met literatuur bezighield, en soms ook een stukje in het Reformatorisch Dagblad schreef. Ook waagde ik me met enkele anderen uit de kring van het reformatorisch onderwijs op het terrein van de moderne literatuur, zoals met mijn vriend en collega drs. J. Schipper (1946-2024), de latere predikant van de Gereformeerde Gemeenten. We bemoeiden ons liever niet zo met die moderne schrijvers, maar je moest wel, want er werd wel van je verwacht dat je er in de klas met een beetje met gezag over kon spreken.

Zo kwamen Jan Schipper en ik ertoe om in 1990 een boekje te publiceren, ”Moderne literatuur gewikt en gewogen”, een deeltje in de Kompas-serie. Dat was een serie die probeerde de jongeren van de Gereformeerde Gemeenten wat te informeren en toe te rusten op onder andere ethisch terrein. In het genoemde boekje schreven we ook een hoofdstuk over de literatuur in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw; en daarin probeerden we behalve van een aantal anderen ook een typering te geven van Maarten ’t Hart.

Een van de eerste dingen die ons hierbij opvielen, was dat een schrijver als ’t Hart die typische sfeer van het existentialisme met de gesloten driehoek van eenzaamheid, angst en dood voorbij was. Er waren weer relaties mogelijk, en er kwam oprechte liefde voor, die in andere moderne literatuur volledig leek op te gaan in seksualiteit. Verrassend hierbij was vooral de ontroerende verhouding tussen de moeder en de ik-figuur in ”Een vlucht regenwulpen”, en die tussen de ik-figuur en zijn vader in ”De aansprekers”.

„De beschrijving van de natuur op het vroegere eilandje Tiengemeten vond ik weergaloos, de herinnering aan een stukje paradijs” Cor Bregman, oud-leraar Nederlands

Verder merkten we dat de grote liefde voor het dier een belangrijke plaats innam in zijn oeuvre. En wat voor het dier geldt, gaat trouwens op voor heel de natuur. Dat gaf ons zelfs een zin in de pen: „Zelden verscheen er proza in onze taal, waar op een volkomen natuurlijke toon de natuur zo’n essentiële rol speelt als in het oeuvre van ’t Hart.” Ik kan me in een van zijn romans nog een beschrijving herinneren van de natuur op het vroegere eilandje Tiengemeten – die vond ik weergaloos, de herinnering aan een stukje paradijs.

We waren ervan overtuigd dat zijn proza een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefende op de generatie van de jaren 70. Deze jaren kenmerkten zich immers door een nieuwe romantische gevoeligheid. Tegelijkertijd beseften we dat ’t Hart door een uitermate indringende beschrijving van zijn gereformeerde jeugd en milieu in zijn verhalen en romans, onze jongeren wel bijzonder moest interesseren. Daar ging het ons met name om, en dan vooral in waarschuwende zin.

Twee fladderende jassen

We signaleerden bijvoorbeeld direct al die ondertoon van ironie, zodra het over de kerk en het geloof gaat. Die ironie loopt echter regelmatig uit op een aanklacht tegen God en wordt van tijd tot tijd ook blasfemisch. We merkten tegelijkertijd op dat de ambtsdragers het bij Maarten ’t Hart nogal eens moeten ontgelden. Berucht is bijvoorbeeld het bezoek van de ouderlingen aan de doodzieke moeder in ”Een vlucht regenwulpen”. De broeders tekent hij als „twee met fladderende jassen tegen de wind in fietsende monsters waarvan alleen de witte vlekken der gezichten iets menselijks hebben. Op de rode gezichten zie ik veel glazen jenever bijgetekend in de vorm van fijne adertjes. Voor deze mensen is het calvinisme uitgedacht, de mannen met dunne lippen, met varkensoogjes en vlekkerig rode wangen.”

In ons boekje volgden nog vele voorbeelden van wat ten diepste niet anders dan als een vorm van haat tegen het christelijk geloof kan worden aangeduid. Het dieptepunt daarvan kwam voor ons tot uiting in ”Een vlucht regenwulpen”. Die roman heeft als motto zondag 10, vraag 27 van de Heidelbergse Catechismus over de voorzienigheid van God. Als Maarten in deze roman de beide ouderlingen na het bezoek aan moeder de deur heeft uitgeschopt, weet hij plotseling zeker „dat het Christendom bedrog is, ja dat het hele leven een laaghartige leugen is en dat ver weg in het heelal nu god satanisch lacht om mijn verdriet, de god van zondag 10 die met vaderlijke hand mijn moeder een krankheid heeft doen toekomen, een voorsmaak van het lijden in de hel. Zo is god, de god van de Heidelbergse Catechismus, de god die mensen zo intens haat dat hij keelkanker voor ze heeft uitgevonden.”

„Vanwege die haat hebben we gemeend ernstig te moeten waarschuwen tegen deze auteur” Cor Bregman, auteur van ”Moderne literatuur gewikt en gewogen”

Daarom hebben we gemeend ernstig te moeten waarschuwen tegen deze auteur. Daarbij ondervonden we steun bij de toen al grote criticus bij het Nederlands Dagblad en onze collega Nederlands, Hans Werkman, die bijvoorbeeld signaleerde dat ’t Hart tegen zijn normale houding als bioloog en etholoog-waarnemer in, wel heel onwetenschappelijk wordt, zodra het geloof in zijn werk ter sprake komt.

Ook prof. J. Kamphuis was voor ons een gids. Deze dogmaticus van de toenmalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kon ook in literair-kritische zin geweldig uit de hoek komen. Hij signaleerde bijvoorbeeld dat Nietzsche voor Maarten ’t Hart meer en meer de anti-heiland, de anti-christus geworden was. ’t Hart heeft volgens Kamphuis zijn haat tegen God, tegen Christus, tegen het christelijk geloof vooral van Nietzsche geleerd. Zo is ’t Hart de nihilist geworden die vanuit zijn haat wilde afrekenen met het geloof in de eeuwige, levende God. Een haat, die de karikatuur eigenlijk nooit te boven is gekomen.

Problematisch auteur

Ik weet het, in andere boeken zoals ”De Jacobsladder” is die intense haat minder schokkend aanwezig, maar zijn haat tegen het christelijk geloof vertroebelt ook hier de waarneming. ’t Hart werd meer de observator die, net als Vestdijk, nieuwsgierig is naar het gedrag van de godsdienstige mens, maar het werd nooit een positief beeld.

Maarten ’t Hart kan schrijven, hij kan een boeiende plot opzetten, hij kan de intrige op een knappe manier uitwerken, maar ik blijf hem een heel problematisch auteur vinden. Hij krijgt nu, op 81-jarige leeftijd, de P.C. Hooft-prijs. Die gun ik hem natuurlijk, maar als ik in de jury had gezeten die de prijs moest toekennen, had ik hem beslist niet genoemd.

Hans Werkman: Ja en nee tegen Maarten ’t Hart

Hans Werkman op een foto uit 2022. beeld Carel Schutte

Ik hoorde dat ik een uitnodiging zou krijgen voor de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs 2025 aan Maarten ’t Hart. Gaan of niet gaan? Ik wist het nog niet. Ik stuurde hem alvast maar een felicitatiebrief. Hij heeft die prijs verdiend als boeiende verteller, hij kan prachtig al die plantjes en vogels en sterren en ratten en Mozart en Bach door zijn verhalen mengen en hij heeft interessante en fraai gecomponeerde romans geschreven als ”De aansprekers”, ”Het woeden der gehele wereld”, ”De kroongetuige”, ”De Jacobsladder”. Dit meldde ik hem.

Ik schreef hem ook: „Je kunt je indenken aan welke boeken van jou ik geen gunstig etiket hang, omdat je daar volgens mij onredelijk omgaat met het christelijk geloof of omdat ik vind dat je te veel in herhaling valt. Aan je roman over de kerkscheuring in je geboortejaar 1944, de Vrijmaking, ben je niet meer toegekomen, en dat spijt me niet.”

Gaan of niet gaan? Ik hoefde niet te kiezen. Maarten mailde me terug dat hij zwaar gehandicapt was door een val van de trap en dat er geen officiële uitreiking kwam. En verder dat hij van zijn ‘vrijmakingsroman’ vijf hoofdstukken af had, maar dat hij was gestopt omdat niemand die hij erover sprak begreep waar dat conflict eigenlijk over ging. „Ik treur er wel om dat ik het niet heb afgerond, maar jij dus niet, al geef ik de bezwaarden helemaal gelijk.”

Varkensoogjes

De meeste boeken van Maarten ’t Hart heb ik gerecenseerd. De eerste negen recensies werkte ik uit in mijn boek ”Een calvinist leest Maarten ’t Hart” (1982). Met deze titel wilde ik hem prikkelen vanwege het beeld dat hijzelf in ”Een vlucht regenwulpen” van calvinisten schetst: „Mannen met dunne lippen, met varkensoogjes en vlekkerig rode wangen”, die het altijd hebben over „onwrikbare zekerheden”. Ze mogen met dieren doen wat ze willen, zoals Christus duizenden varkens liet verzuipen. Dat de Bijbel ook wetten voor omgang met dieren bevat, en dat God in het boekje Jona medelijden toont met het vee, dat past niet in ’t Harts blikveld.

„Hij ridiculiseert geloof, kerk en gelovige en bestrijdt vervolgens dit beeld dat door hemzelf geschapen is” Hans Werkman, recensent en auteur van ”Een calvinist leest Maarten ’t Hart”

Hij fascineerde mij. Net als hij was ik opgegroeid in een niet-intellectueel, traditioneel gereformeerd gezin. Mijn studietijd had grote vragen blootgewoeld: was het allemaal wel waar, die Bijbel, dat geloof? Ik was nieuwsgierig naar ’t Harts motieven om ongelovig te worden. Dat werd een teleurstelling. Hij heeft geen argumenten, hij kiest vanuit intuïtieve afkeer tegen God, Jezus en de Bijbel. Hij kan zich prachtig inleven in de natuur, de muziek, de vrouw, maar doet geen poging tot inleving in het geloof. Hij ridiculiseert geloof, kerk en gelovige en bestrijdt vervolgens dit beeld dat door hemzelf geschapen is.

Niet altijd zit hij ernaast in zijn typeringen. De doffe ganzenpas van een binnentredende rij ouderlingen, de treurige stilte bij een avondmaalsviering, ze wekken terecht zijn afkeer, maar dat zijn geen wezenskenmerken van geloven, daar kun je je als volwassen mens bovenuit vechten. Er zit iets puberaals in ’t Harts afkeer.

Vuur en duisternis

Christus is in zijn verhalen de man die nooit lid zou worden van de Bomenstichting, want „waar Christus verschijnt verdorren de vijgenbomen”. Zeker vier keer knijpt hij in zijn boeken een passage uit Hebreeën 12 af, tot in zijn laatstverschenen roman ”De nachtstemmer”: „Gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind.” God is duister, God vernietigt, Hij is onbenaderbaar. ’t Hart maakt deze tekst negatief, doordat hij zijn personages niet verder laat lezen. Daar staat immers dat God juist níét meer spreekt uit vuur en duisternis, en dat Jezus de weg naar de Vader heeft opengemaakt.

Met het immense probleem van de relatie tussen God en het lijden is hij snel klaar: als God bestaat, is Hij de verspreider van keelkanker, dus bestaat Hij niet. Voor de mysteries, die wezenlijk zijn voor geloven, toont hij geen begrip.

„Als hij in zijn werk het geloof en gelovigen misvormt, ontbreekt consequent de tegenspeler” Hans Werkman, recensent

Maak ik me nu zelf niet schuldig aan eenzijdige beeldvorming? Nee, want ik voel oprechte sympathie voor romans als ”De aansprekers” en ”De kroongetuige”, waarin verminkingen van geloof niet voorkomen. Zodra de vader of de moeder een belangrijke rol speelt, gunt hij hun de integriteit van gelovige.

Maar als hij in zijn werk het geloof en gelovigen misvormt, ontbreekt consequent de tegenspeler. Zoiets doet hij Nietzsche of Dickens of Bach in zijn boeken nooit aan, want van hen houdt hij.

Maarten ’t Hart was in mijn lezende leven een boeiende auteur. Ik wisselde voortdurend ja af met nee als ik hem las. Ik hield van zijn stijl en hij joeg me in het verweer. Vandaar die gemengde felicitatie.