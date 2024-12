P.C. Hooft-prijs voor Maarten ’t Hart

Binnenland

De P.C. Hooft-prijs 2025 voor verhalend proza is voor Maarten ’t Hart, meldt het organiserende Literatuurmuseum. De jury, onder wie collega en eerdere winnaar Arnon Grunberg, prijst hem als ‘verteller’. „Zijn meesterschap blijkt met name uit zijn dialogen, hij heeft een uitstekend oor voor hoe mensen met elkaar praten en hij weet als geen ander dat spreektaal gestileerd moet worden wil die dialoog in een roman tot leven komen”, oordeelt het gezelschap.