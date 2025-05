Geloofslessen van Corrie ten Boom

Corrie ten Boom reisde na de Tweede Wereldoorlog de hele wereld rond om te getuigen van haar grote God en van de waarheid van de Bijbel. Tijdens deze spreekbeurten ontmoette ze allerlei mensen, die ze op Jezus wees. Daar vertelt ze in korte hoofdstukjes over. Soms ontmoette ze gevangenen, dan weer jongelui of studenten. Maar altijd stelde ze de vraag: „Ken je Jezus al? Heb je Hem al aangenomen als je Redder en Verlosser?” En dan getuigde ze van Jezus als grote Overwinnaar. „De Heere Jezus heeft alles gedaan wat gedaan moest worden, volbracht. Wat wij nu moeten doen, is Zijn redding aanvaarden.” En zo leidde ze menige toehoorder naar Jezus. Altijd pakte ze het Woord erbij, altijd wees ze op de noodzaak van bekering.

In al hun eenvoud blijven haar levenslessen nog steeds verrassend inspirerend en bemoedigend. Hoe moeilijk het leven in deze wereld ook is, hoe vol haat en geweld, de enige weg van vrede is de weg van Jezus. Deze geloofslessen „uit de schatkist van Corrie ten Boom” zoals de ondertitel van het boekje luidt, zijn korte verhaaltjes en leesfragmenten, gebaseerd op ontmoetingen die ze in haar leven had. Ze lezen makkelijk, mede door de eenvoudige woordkeus.

Het is een mooie uitgave in samenwerking met het Corrie ten Boomfonds.

Onbegrijpelijke liefde, Corrie ten Boom; uitg. Gideon; 111 blz.; € 14,95