In een bericht op zijn socialemediakanaal Truth Social zegt hij dat de onderhandelingen met de EU „nergens heen gaan”. Hij zegt die heffingen van 50 procent tegen de EU „aan te raden”.

Op de Europese aandelenbeurzen waren onmiddellijk forse koersdalingen te zien door het bericht van Trump. De Amsterdamse AEX-index zakte bijna 2 procent en op de beurzen in Frankfurt en Parijs waren minnen tot bijna 3 procent te zien.

Trump schrijft verder dat de EU is „opgericht met als belangrijkste doel misbruik te maken van de Verenigde Staten” op handelsgebied. Volgens hem is het heel moeilijk om zaken te doen met de EU. Trump wijst daarbij onder meer op „sterke handelsbarrières, belachelijke bedrijfsboetes en oneerlijke en onrechtvaardige rechtszaken tegen Amerikaanse bedrijven” van de EU.

Hij zegt ook dat er geen tarieven zijn als producten worden gebouwd of gemaakt in de VS. Trump klaagde in het bericht ook over het „totaal onacceptabel” hoge handelstekort van de VS met de EU.

Reactie

De Europese Commissie wil pas reageren op de aangekondigde tarieven van Donald Trump nadat handelschef Maroš Šefčovič heeft gebeld met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer. Dat telefoongesprek staat gepland om 15.00 uur en was al ingepland voor de aankondiging van Trump, laat een EU-bron weten.

Eerder deze week zei handelsonderhandelaar namens het Europees Parlement (EP) Bernd Lange dat de EU zich welwillend opstelt, maar dat de VS nog altijd niet duidelijk maken wat ze precies willen. De EU heeft wel aangegeven geen uitzonderingen te willen maken op veiligheidsmaatregelen voor import uit de VS, zei Lange.

Met het dreigement van hoge heffingen tegen de EU lijkt Trump de wereldwijde handelsoorlog nieuw leven in te blazen. Eerder sloot hij juist nog een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk en met China werden afspraken gemaakt over een tijdelijke forse verlaging van de wederzijdse importheffingen.