De EU en de VS waren in onderhandeling over de algehele importtarieven. In een bericht op zijn socialemediakanaal Truth Social zegt Trump dat die onderhandelingen „nergens heen gaan”. Hij zegt die heffingen van 50 procent tegen de EU „aan te raden”.

Trump schrijft verder dat de EU is „opgericht met als belangrijkste doel op handelsgebied misbruik te maken van de Verenigde Staten”. Volgens hem is het heel moeilijk om zaken te doen met de EU. Trump wijst daarbij onder meer op „sterke handelsbarrières, belachelijke bedrijfsboetes en oneerlijke en onrechtvaardige rechtszaken tegen Amerikaanse bedrijven” van de EU.

„De EU is opgericht met als belangrijkste doel op handelsgebied misbruik te maken van de Verenigde Staten” Donald Trump, president Verenigde Staten

Hij zegt ook dat er geen tarieven zijn als producten worden gebouwd of gemaakt in de VS. Trump klaagde in het bericht ook over het „totaal onacceptabel hoge” handelstekort van de VS met de EU.

Europese ministers benadrukken na de tariefdreiging dat de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie doorgaan. De Duitse regering blijft de Europese Unie steunen in de onderhandelingen met Washington, zegt de Duitse buitenlandminister Johann Wadephul. Hij voegt eraan toe dat zulke importheffingen niemand helpen. „Ze zouden alleen maar de economische ontwikkeling in beide markten schaden.”

De dreigende importheffingen zijn de volgende deuk in de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten als handelspartner. Dat zei ondernemersorganisatie evofenedex vrijdagmiddag. De organisatie, die de handels- en logistieke belangen van duizenden bedrijven behartigt, noemt de stap „een teken van onderhandelen te kwader trouw”. Ondernemend Nederland hekelt het zoveelste dreigement. „Dit is Trumps tactiek, maar op een gegeven moment kan er een soort sleetsheid ontstaan”, zegt voorzitter Erik Ziengs.

Landbouwmachines

Volgens Ondernemend Nederland leiden de dreigementen tot steeds meer onrust, met name bij makers van landbouwmachines en auto-onderdelen. Ziengs: „Europa zal moeten laten zien dat hij in staat is om samen een vuist te maken. En uiteindelijk komen ze wel tot een compromis, dat heeft het verleden laten zien.”

Ondernemersorganisatie VNO-NCW ziet de nieuwe dreiging als een poging de druk op te voeren. „Voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven is het nog steeds van belang dat we snel tot een structurele oplossing komen, maar wel een oplossing die voor beide goed is.”

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, hoopt dat de dreiging van een importheffing van 50 procent de Europese Unie „wakker schudt”. Met de meeste landen lopen de onderhandelingen volgens Bessent „in goed vertrouwen”, „maar de EU is een uitzondering”, zo zei hij in een interview met Fox News.

Bessent, die namens de Amerikaanse regering de leiding heeft in de onderhandelingen met Aziatische landen, herhaalde zijn kritiek op het in zijn ogen moeizame gezamenlijke handelen van de EU. De dreiging van Trump noemde hij een „reactie op het tempo van de EU”.

Op wereldwijde aandelenbeurzen waren onmiddellijk forse koersdalingen te zien door het bericht van Trump.

Met het dreigement van hoge heffingen tegen de EU lijkt Trump de wereldwijde handelsoorlog weer aan te wakkeren. Eerder sloot hij juist nog een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk en met China werden afspraken gemaakt over een tijdelijke forse verlaging van de wederzijdse importheffingen.

Gedurende de onderhandelingen verlaagden de VS de algehele importtarieven voor drie maanden van 20 naar 10 procent. De Europese Commissie stelde op haar beurt ook een pauze in van negentig dagen voor een lijst van Amerikaanse producten waar importheffingen op zouden gelden. De pauze zou duren tot 14 juli; het is nog onduidelijk of die nog altijd geldt. De Europese Commissie wilde de afgelopen weken niet ingaan op de onderhandelingen zolang deze nog lopen.

Eerder deze week zei handelsonderhandelaar namens het Europees Parlement (EP) Bernd Lange dat de EU zich welwillend opstelt, maar dat de VS nog altijd niet duidelijk maken wat ze precies willen. De EU heeft wel aangegeven geen uitzonderingen te willen maken op veiligheidsmaatregelen voor import uit de VS, zei Lange.

Lange reist volgende week met een EP-delegatie af naar Washington voor een handelsoverleg. Of hij daarbij iemand van de Trumpregering te spreken krijgt, valt nog te bezien, zei hij eerder deze week.