Trumps heffingen zetten Amerikaanse kinderen op ‘speelgoeddieet’

Philips krijgt last van de importheffingen die de Verenigde Staten hebben ingevoerd – en nog gaan invoeren. Door de heffingen valt de brutowinst dit jaar 250 tot 300 miljoen euro lager uit dan eerder gedacht. Philips breidt zijn productie in de VS verder uit.

Die last komt vooral doordat Philips onderdelen van medische apparaten die het in de VS verkoopt, in China maakt. Die onderdelen worden nu zwaar belast. De heffingen van 10 procent op producten uit de Europese Unie hebben geen of veel minder negatieve effecten.

Op de vraag naar Philipsproducten hebben de heffingen (nog) geen invloed, zeiden bestuursvoorzitter Roy Jakobs en financieel directeur Charlotte Hanneman dinsdag tijdens de presentatie van Philips' resultaten in het eerste kwartaal. Die vraag blijft vooralsnog op peil.

Marge

Trump heeft er een handje van om heffingen te verlagen, te veranderen of bepaalde producten opeens te vrijwaren

Jakobs en Hanneman schatten dat de brutowinstmarge door de heffingen zo'n 8 procent lager zal uitkomen. Daarbij gaan ze uit van de heffingen die de VS al invoerden én van heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump in april invoerde, maar daarna voor negentig dagen opschortte. De hoogte van die heffingen varieerde van land tot land.

Philips heeft al maatregelen genomen om de negatieve effecten van de heffingen te beperken. Zo bespaart het op kosten en probeert het, waar nodig, zijn toeleveringsketen wat anders te organiseren. Jakobs zei dat Philips er al langer naar streeft om meer te produceren op plekken waar het zijn medische apparatuur en producten voor persoonlijke verzorging verkoopt. De heffingen hebben dat proces, in de VS althans, versneld, zei hij.

Auto’s

De afgelopen anderhalve week waren er veel meer bedrijven die eerdere voorspellingen over omzet en jaarwinst moesten herroepen omdat zij te maken kregen met heffingen. Zo denkt General Motors (GM) dat zijn brutojaarwinst zo'n 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) lager uitvalt dan eerder gedacht. Rond de helft van alle auto's die GM in de VS verkoopt, wordt in het buitenland gemaakt. GM schrapte zijn plan om voor 4 miljard dollar eigen aandelen in te kopen.

Ford, dat veel meer auto's in de VS bouwt, schat de schade van de heffingen op 2,5 miljard dollar, waarvan het 1 miljard denkt te compenseren door kostenbesparingen.

„Misschien moeten kinderen twee poppen hebben in plaats van dertig” Donald Trump, president van de Verenigde Staten

Het inschatten van de schade is overigens lastig, zo niet onmogelijk. De hoogte van toekomstige heffingen is nog niet bekend. Daarnaast heeft Trump er een handje van om heffingen te verlagen, te veranderen of om bepaalde producten opeens te vrijwaren. Onduidelijk is ook of Amerikanen veel meer in de VS gemaakte auto's zullen kopen als ‘buitenlandse’ auto's door de heffingen veel duurder worden.

Veel bedrijven lijken, mede door de heffingen, gehoor te geven aan Trumps oproep om meer in de VS te produceren. Zo verlaagde GM de productie in een Canadese fabriek voor pick-uptrucks en verhoogde het de productie in de Amerikaanse staat Indiana. Andere bedrijven zeiden te overwegen om meer in de VS te gaan maken.

Speelgoed

Verkassen van productie is iets wat de speelgoedindustrie ook overweegt. Mattel, bekend van zijn barbiepoppen, heeft zijn productie in China al verminderd en gaat daar mee door. Op veel producten uit China gelden nu heffingen van 145 procent. Dit jaar wil Mattel 500 producten elders gaan maken. In 2027 moet minder dan 10 procent van zijn productie nog uit China komen, nu is dat nog ruim 20 procent.

Volgens de branchevereniging van speelgoedfabrikanten zijn vooral Vietnam, Mexico en India in beeld als alternatieve productielocaties. Dat heffingen speelgoed duurder en mogelijk schaars maken, erkende Trump. „Misschien moeten kinderen twee poppen hebben in plaats van dertig. En die twee kosten dan een paar dollar meer”, zei hij tijdens een kabinetsvergadering.