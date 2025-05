Hij reageerde daarmee op een vraag of die heffing alleen voor Apple geldt. Trump dreigde eerder op de dag op zijn socialemediakanaal Truth Social dat het techconcern een heffing van 25 procent kan verwachten als het bedrijf geen iPhones gaat produceren in de VS. Nu vindt die productie nog voornamelijk in China en India plaats.

Volgens de president zou het „niet eerlijk zijn” als het tarief alleen voor Apple geldt. Ook andere smartphonefabrikanten die buiten de VS produceren moeten daarom rekening houden met een heffing vanaf 1 juni, aldus Trump.