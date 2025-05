Bronnen aan FT: Oracle wil voor 40 miljard aan Nvidia-chips kopen

Volgens de bronnen wil Oracle in totaal zo’n 400.000 GB200-chips aanschaffen, Nvidia’s nieuwste chip voor het trainen en laten draaien van systemen voor kunstmatige intelligentie (AI). OpenAI zal de rekenkracht vervolgens leasen van Oracle, aldus de ingewijden.

De totale kosten voor het datacenter in Abilene, Texas zijn begroot op 500 miljard dollar. In totaal zal het 1,2 gigawatt aan stroom leveren wanneer het medio 2026 operationeel is. Daarmee wordt het een van de grootste datacenters ter wereld . Het project omvat acht gebouwen. De bouw is in juni vorig jaar begonnen.