In deze Zeeuwse plaatsen zullen onder andere cantates van Johann Sebastian en Johann Christoph Bach klinken. Verder staan motetten van Bach, Praetorius, Hakenberger en Du Mont op het programma. De concerten staan in het teken van het Bijbelboek Hooglied en van Pinksteren.

De Cantatekaravaan is een uniek muziekgezelschap dat zich richt op het brengen van „emotionele en diepgaande” cantates. Onder leiding van dirigent Rutger Valentijn Mauritz worden daarvoor professionele musici, getalenteerde conservatoriumstudenten en lokale zangers samengebracht. Het gezelschap treedt op in Zeeuwse kerken en kerkjes.

Het concert in de Jacobskerk in Vlissingen begint om 15.30 uur. De aanvangstijd in De Nicolaas in Brouwershaven is 20.00 uur. Kaarten kosten 17,50 euro (Vlissingen) of 15 euro (Brouwershaven) voor volwassenen en 12,50 euro (Vlissingen) of 10 euro (Brouwershaven) voor jongeren tot 18 jaar.

Meer informatie: cantatekaravaan.nl.