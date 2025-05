Michaël Verniers en Albèrt Driessen winnen vierde Duyschot Orgelconcours

Het concours rond het Duyschotorgel wordt elk jaar georganiseerd in samenwerking met het Grachtenfestival. Het kent twee categorieën: junioren tot 21 jaar en conservatoriumstudenten. In de categorie junioren won Michaël Verniers de eerste prijs. De tweede prijs was voor Rik Wuister. In de categorie conservatorium ging de eerste prijs naar Albèrt Driessen, de tweede prijs naar Jan Hogendoorn en de derde prijs naar Harald Bunt. Driessen ontving ook de publieksprijs. De organisten speelden werk van Bach, Böhm, Buxtehude, Messiaen, Dupré, Reger, Karg-Elert, Wammes en Ravel.

De jury werd gevormd door de organisten Anton Pauw, Arjen Leistra en Francesca Ajossa. Gert-Jan Mostert was voorzitter van de jury. De winnaars van beide categorieën mogen een prijswinnaarsconcert geven in de Westerkerk tijdens het Grachtenfestival op zaterdag 23 augustus.

Tijdens de derde editie van het concours in 2024 won Verniers ook de categorie junioren, terwijl Driessen de publieksprijs ontving.