Bouwerskontakt van Vereniging Huismuziek viert jubileum in Amersfoort met open dag

De dag bestaat uit presentaties, demonstraties en workshops van de bouwgroepen draaiorgel, gitaar, houtblaasinstrumenten, klavecimbel, orgel en strijkinstrumenten. Bezoekers mogen de aanwezige muziekinstrumenten bespelen. De dag wordt afgesloten met een optreden van Ensemble Flutamuze. De musici van dit gezelschap bespelen door leden van Bouwerskontakt gebouwde instrumenten.

Bouwerskontakt is opgericht in 1975 en maakt onderdeel uit van Huismuziek, een vereniging voor muziek en instrumentenbouw. Het doel van Bouwerskontakt is het uitwisselen, beschikbaar stellen, uitbreiden en verspreiden van kennis en ervaring over het bouwen van muziekinstrumenten. De 350 leden zijn niet alleen hobbyisten, maar ook semiprofessionele en professionele bouwers. Individueel of in cursusverband bouwen zij instrumenten als gitaren, violen, klavecimbels, orgels, dwarsfluiten en blokfluiten. Sommige leden houden zich bezig met reconstructies van verloren gegane instrumenten of experimenteren met nieuwe technieken en klanken.

De jubileumdag in de Schaapskooi in Amersfoort is gratis toegankelijk en begint om 10.00 uur.

Meer informatie: huismuziek.nl.