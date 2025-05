Schotse kerken keren zich tegen hulp bij zelfdoding; „We leven in een treurige tijd”

Het begint een traditie te worden: de Church of Scotland, de Free Church of Scotland, de Free Church of Scotland (Continuing) en de Free Presbyterian Church of Scotland houden in dezelfde week hun landelijke vergadering.

Een terugkerend onderwerp is de langlopende discussie over hulp bij zelfdoding. Het Schotse parlement stemde vorige week in met nieuwe euthanasiewetgeving. Er volgen nog diverse stemmingen voordat de wet van kracht kan worden.

„We bidden dat onze parlementsleden hun standpunt zullen veranderen” Alasdair Macleod, synodevoorzitter Free Church of Scotland

De Free Church of Scotland verzet zich sterk tegen de legalisering van hulp van artsen bij zelfdoding. De kerk wil „de heiligheid van het leven onder alle omstandigheden beschermen”, zo schrijft de synode in een verklaring. Het menselijk leven is een „een heilig geschenk van God, Die als Enige het uiteindelijke gezag heeft over leven en dood.”

De Britse koning Charles III, maandag in een tuin in Londen. beeld AFP, Toby Melville

De Schotten leven in een „treurige en verontrustende tijd, vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving”, zei de nieuwe ”moderator” (voorzitter) Alasdair Macleod van de Free Church of Scotland dinsdag. „In plaats van een duidelijk signaal af te geven dat Schotland het leven waardeert en dat wij ons als samenleving richten op het verkrijgen van de best mogelijke palliatieve zorg, heeft het Schotse parlement het tegenovergestelde gedaan. We bidden dat onze parlementsleden hun standpunt zullen veranderen.”

Baken van hoop

Ook de Church of Scotland, met zo’n 250.000 leden het grootste kerkverband in het land, onderstreepte opnieuw dat ze tegen stervenshulp is. Wel sprak de synode uit dat er binnen de kerk diverse theologische standpunten over bestaan.

De algemene vergadering van de Church of Scotland werd voor het eerst in 1560 gehouden, in het eerste jaar van de Schotse Reformatie. In een brief aan de synode herbevestigde koning Charles III de belofte om als monarch „de rechten en privileges van de Kerk van Schotland te behouden en hoog te houden”. Hij prees verder het werk van lokale gemeenten „in het hart van de gemeenschappen in het hele land” en noemde hen „een baken van licht en hoop”.

„We danken u voor uw eigen voorbeeld van christelijke plicht en dienstbaarheid in het afgelopen jaar”, schreef de synode woensdag terug.

CGK

De Free Church of Scotland (Continuing) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland rond vrouw en ambt, zo blijkt uit een synoderapport. De kerk is blij dat de CGK officieel vrouwelijke ambtsdragers afwijzen, maar vindt dat die duidelijk moeten uitspreken dat gemeenten die een „valse en gevaarlijke hermeneutiek” aanhangen en het „heldere onderricht van de Schrift” naast zich neerleggen, geen deel meer kunnen uitmaken van het kerkverband.

Als er een scheuring zou plaatsvinden, mogen degenen die zich houden aan de Schrift en de synode-uitspraken daar in ieder geval niet de schuld van krijgen, vindt de Free Church of Scotland (Continuing).

Het Schotse kerkverband, dat in 2000 ontstond uit de Free Church of Scotland, herdacht ook zijn 25-jarig bestaan.