Piet Vergunst benoemd tot erelid Gereformeerde Bond

Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond in congrescentrum De Aker in Putten.

GB-voorzitter ds. Verhoeven memoreerde dat Vergunst dertig jaar geleden lid werd van het hoofdbestuur van de GB. „En u bent eigenlijk nooit meer weggegaan.” Vijf jaar later werd hij algemeen secretaris, een functie die hij heeft vervuld „met onbegrensde toewijding, als een geroepene en in diepe afhankelijkheid”.

Vergunst gaat in september met pensioen. Hij krijgt het erelidmaatschap, dat „hoogst zelden” wordt toegekend, als een „uitdrukking van waardering, dankbaarheid en verbondenheid”.

In een korte reactie sprak Vergunt zijn dank uit voor het vertrouwen dat hij heeft gekregen. Hij hoopt deze „mooie onderscheiding met ere te dragen” en gaf vanuit de geschiedenis aan „dat je het erelidmaatschap ook kunt verliezen”. Daarbij wees hij op voormalige GB-bestuurslid ds. M. van Grieken, die het erelidmaatschap in 1949 werd ontnomen „nadat hij in de eredienst een gezang had opgegeven”.

Het erelidmaatschap werd in 2019 voor het laatst toegekend, aan emeritus hoogleraar prof. dr. W. Verboom. In 2012 viel de voormalig algemeen secretaris dr. ir. J. van der Graaf deze eer te beurt. De bestuursleden ds. M. van Grieken, ds. J.J. Timmer en J.L. Verbeek Wolthuys gingen hem voor.