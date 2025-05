Organiste Francesca Ajossa geselecteerd voor Sweelinckprijs 2026

De in Italië geboren musicus gooide zaterdag hoge ogen in het Amsterdamse Orgelpark met het plan dat ze indiende voor het organiseren van een tweedaags orgelweekend. De jury was onder de indruk van ”Inspired by Sound” en ”Listening Spaces”, twee onderdelen van Ajossa’s plan.

De Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs wil jonge excellente organisten motiveren om zich tot ambassadeur van het orgel te ontwikkelen. Een vierjaarlijks concours moet daaraan bijdragen. De editie van 2026 behelst het programmeren van een orgelweekend, waarin de geselecteerde kandidaat als artist in residence de middelen krijgt om zijn of haar visie op orgelmuziek met het publiek te delen.

Naast Ajossa deden Henrike van Tuijl en Poppeia Berden mee aan het concours. Hun plannen werden beoordeeld door Anneke Hogenstijn (onder andere voormalig artistiek directeur van het Concertgebouw te Amsterdam), Pieter-Jelle de Boer (concertorganist en orkestdirigent) en Oene van Geel (improviserend altviolist en componist). ’s Middags gingen de kandidaten met de jury in gesprek. ’s Avonds gaven ze een muzikale presentatie op de orgels in het Orgelpark.

De jury vond Ajossa’s plan samenhangend en getuigend van een duidelijke visie op de orgelcultuur van de toekomst. Ze werd mede gekozen vanwege haar uitgekiende programma, haar artistiek hoogwaardige spel en haar muzikale en intelligente gebruik van de instrumenten en de ruimte van het Orgelpark. Volgens de jury kan Ajossa uitgroeien tot een ware ambassadeur van het orgel. Om haar plan voor het orgelweekend te laten slagen, wordt haar een coachingstraject aangeboden. Na het orgelweekend dat over ongeveer een jaar plaatsvindt zal Ajossa naar verwachting de J. P. Sweelinckprijs 2026 in ontvangst nemen.

Ajossa is organiste en klaveciniste. Ze woont tegenwoordig in Nederland. Nadat ze haar bachelordiploma orgel en orgelcompositie behaalde in het Italiaanse Cagliari deed ze haar masterstudie aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten, waar ze in 2020 cum laude afstudeerde. Ze volgde een masteropleiding muziekpsychologie in het Engelse York en de master Claviorganum in de Duitse stad Hamburg.

Ajossa is organist van de kerk in ’t Woudt en artist-in-residence van de Contius Foundation, waarbij ze het Contiusorgel van de Sint-Michielskerk in het Belgische Leuven promoot.