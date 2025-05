Curatorium GG afgesloten; drie studenten toegelaten

Hakvoort (41) is evangelist voor Zending Gereformeerde Gemeenten. In 2017 werd hij met zijn gezin vanuit de gg te Scherpenzeel uitgezonden naar Boké in Guinee. Hij en zijn vrouw hebben vier kinderen. Voordat hij evangelist werd, was hij werkzaam bij een IT-bedrijf.

De Wit (43) is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij is werkzaam als docent wiskunde aan de CSG Prins Maurits te Middelharnis en ouderling in de gg te Tholen.

Maandag werd P.C. Kok (49) uit Waddinxveen toegelaten. Dinsdag liet het curatorium geen studenten toe. Daarmee komt het totaal op drie toegelaten studenten.

De Theologische School telt momenteel elf studenten, verdeeld over vier leerjaren. Docenten zijn ds. G. Clements, ds. J.M.D. de Heer, ds. B. Labee, ds. A. Schot en ds. D. de Wit. Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal ds. Schot ds. Clements opvolgen als rector. Laatstgenoemde neemt dan afscheid van de school.