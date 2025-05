TWR laat zendingswerk „beleven” op vernieuwde tentoonstelling

Bij het totaal vernieuwde Missie & Media van TWR (voorheen Trans World Radio) is „bewustwording” het belangrijkste doel, zegt directeur Hubrecht Smits. „De afgelopen jaren hebben we veel mensen ontmoet in het belevingscentrum. In de vakanties is het vaak erg druk. In andere weken zien we nogal eens grotere groepen die bij ons langskomen. Dat vinden we heel prettig, zo komen veel mensen in contact met TWR die anders niet zouden komen.”

Familiebijeenkomsten, kerkenraden, catechisatiegroepen – allemaal maakten ze kennis met mediazending. En wat Smits betreft, blijft dat ook vooral zo. Daarom is er nu, na vijf jaar, een vernieuwde tentoonstelling.

Noodplan

Die opnieuw ingerichte tentoonstelling begon twee jaar geleden als een idee. Bij de uitwerking daarvan werd het team van TWR betrokken. In zeven tweetallen werkten medewerkers aan een „nieuwe beleving”, waarbij ”augmented reality” zijn intrede deed. Zo is het voor bezoekers nu mogelijk om een virtuele rondleiding te krijgen, desgewenst in het Engels – ideaal voor de internationale bezoekers. Aan de kinderen is ook gedacht: die kunnen op speurtocht.

In zeven ruimtes krijgen diverse culturen en doelgroepen aandacht. De bezoeker stapt in zeven verschillende werelden binnen. Smits: „We willen de bezoeker zicht geven op de culturen waarin we werken. Zo maak je bijvoorbeeld kennis met de Afrikaanse cultuur en de gevolgen van natuurrampen in Indonesië.”

De simulatie van een aardbeving doet je beseffen dat TWR elders op de wereld soms haar noodplan uit de kast moet trekken. „Dan zijn we bij de mensen en bieden rouw- en traumaverwerking aan. In een land als Indonesië is dat helaas nogal eens nodig. Al die verschillende omstandigheden hebben invloed op ons werk.”

Het gebouw van TWR in Barneveld. beeld RD, Anton Dommerholt

Gehoor

Midden in een van de ruimtes staat een nagebouwd stuk radiozendmast. Met een VR-bril kun je samen met een TWR-medewerker beleven hoe het is om mee naar boven te klimmen. „Wist je dat een zendmast ieder jaar een schilderbeurt krijgt en dat de antenne een bereik heeft van wel 3000 kilometer? Zo klinkt Gods Woord overal op de wereld.”

Dat horen van het Woord is belangrijk, stelt Smits. „Op deze manier het Evangelie verspreiden, daar is TWR goed in. Bovendien: het geloof is door het gehoor. Dat was altijd al zo en is tot op de huidige dag nog steeds zo.”

„Het geloof is door het gehoor. Dat was altijd al zo en is tot op de huidige dag nog steeds zo” Hubrecht Smits, directeur TWR

Horen is dus belangrijk. „Niet alleen bij het zenden van de boodschap, maar ook bij de nazorg. Veel mensen die bereikt worden met het Evangelie, hebben behoefte om na te praten, vragen te stellen, of ze willen meer weten over God. Via de mail, sms, WhatsApp, andere sociale media en per telefoon staat het nazorgteam klaar om te luisteren, te bidden en te helpen.”

Bidden

Midden in het hart van het belevingscentrum is een gebedsruimte. Een symbolische plek. Smits: „Gebed is het hart van ons werk. Daarom heeft de gebedsruimte deze plek gekregen.” Binnen in de ruimte is het licht gedempt. Er staan zitjes en op de muren worden delen van gebeden geprojecteerd. Wie dat wil, kan zijn eigen gebed achterlaten. Dat wordt met latere bezoekers gedeeld.

Naast de tentoonstelling in Missie & Media is er nu ook een „bezinningswandeling” in het naastgelegen Schaffelaarse Bos. Smits: „Het is een buitenbeleving met een rugzak om, terwijl je door het bos wandelt. Binnen zijn er veel indrukken en technische hoogstandjes die ons werk vergemakkelijken. Buiten is ruimte voor verstilling en meditatie.”