Nederlandse pianist Nikola Meeuwsen in finale Koningin Elizabethwedstrijd

Meeuwsen strijdt met elf andere finalisten om de eer. Hij treedt op woensdagavond 28 mei aan. Naast het verplichte werk – ”Music for the Heart” van Kris Defoort – is hij te horen in het Concerto n. 2 in g op. 16 van Sergej Prokofjev. Samen met het Brussels Philharmonic. De winnaars van een van de meest prestigieuze concoursen ter wereld worden zaterdagavond 31 mei bekendgemaakt.

Meeuwsen maakte in 2024 zijn solodebuut in het Concertgebouw met werken van Schubert, Beethoven, Brahms en Schumann. In januari 2025 trad hij voor de derde keer als solist op met het Residentie Orkest. Hij won op zijn twintigste als jongste musicus ooit de Grachtenfestivalprijs en was in 2023 artist in residence van dit Amsterdamse festival. In 2019 ontving hij de Concertgebouw Young Talent Award.

In totaal hadden zich 289 pianisten gemeld voor de video-preselectieronde van de Koningin Elizabethwedstrijd. Zeventig kandidaten werden toegelaten tot de eerste ronde, onder wie de Nederlanders Nikola Meeuwsen en Aidan Mikdad. Mikdad strandde in de eerste ronde.

Zie ook: koninginelisabethwedstrijd.be