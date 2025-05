Concert van de week: Voorstelling over Anne Frank door Ars Musica Koorschool

In ”De stem van Anne” wordt het verhaal van Anne Frank verteld en muzikaal omlijst door de zangers van de Ars Musica Koorschool. Het script voor de voorstelling, die in het teken staat van tachtig jaar vrijheid, is gemaakt door Arjen J. A. Uitbeijerse. In het script zitten fragmenten uit het dagboek van Anne Frank. Daarnaast klinkt er muziek van onder anderen Hammerschmidt en Bernstein. Ook zingt de Koorschool diverse Hebreeuwse liederen.

De leiding is in handen van dirigent Marjon van der Linden. Gerben Budding bespeelt het orgel.

Het concert vindt plaats op zaterdag 24 mei van 16.00 tot 17.00 uur in de Goede Herderkerk in Ridderkerk. Kaarten voor volwassenen kosten 17 euro, jongeren tussen de 13 en 18 jaar en voltijd studenten betalen 7,50 euro en kinderen tot en met 12 jaar mogen voor 3 euro naar binnen.

Meer informatie en tickets: arsmusica.nl