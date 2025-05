Waarde beleggingen huishoudens daalt door verlies techaandelen

Eind maart waren de beleggingen in beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en obligaties in totaal 188,9 miljard euro waard. Dat is 0,4 procent minder dan de 189,7 miljard euro een kwartaal eerder. In de laatste maanden van vorig jaar profiteerden beleggers nog van goede prestaties van Amerikaanse aandelen en de in waarde gestegen dollar.

De waarde van investeringen in beleggingsfondsen daalde licht, terwijl de beleggingen in beursgenoteerde aandelen nagenoeg gelijk bleven door koerswinsten van Europese aandelen. Deze compenseerden voor een deel het verlies dat huishoudens leden op hun techaandelen. Het obligatiebezit steeg daarentegen met 17 procent tot 6,5 miljard euro.

Nederlandse huishoudens bezaten eind maart ongeveer 11,9 miljard euro aan aandelen in dertien grote internationale techbedrijven, waaronder de Nederlandse chipbedrijven ASML en ASMI en Amerikaanse techconcerns als Microsoft en Nvidia. Het aandelenbezit in deze dertien bedrijven vormt bijna twee derde van het totale aandelenbezit van huishoudens in de techsector. De waarde van deze dertien bedrijven daalde in het eerste kwartaal met 15 procent.

Nederland telt 8,4 miljoen particuliere huishoudens, waarvan er ongeveer 1,9 miljoen beleggen. Sparen blijft populairder dan beleggen. Zo hebben huishoudens 497,4 miljard euro op spaarrekeningen staan bij Nederlandse banken en staat er 111 miljard euro op betaalrekeningen. Ook hebben huishoudens veel vermogen bij pensioenfondsen en verzekeraars, in eigen ondernemingen en huizen, dat buiten het directe effectenbezit valt.