Hoogste aantal Duitse bedrijfsfaillissementen sinds 2011

Volgens de onderzoekers gingen in alle economische sectoren meer bedrijven failliet, waaronder in de energie-intensieve industrie door de hoge energieprijzen. Maar ook in bijvoorbeeld de chemie en farmaceutische sector nam het aantal faillissementen flink toe, net als in de IT, techniek, bouw, horeca, handel en zorgsector. De meeste faillissementen betreffen kleinere ondernemingen, maar ook steeds meer grotere bedrijven in de grootste economie van Europa vallen om.

De onderzoekers wijzen op toenemende personeelstekorten en felle buitenlandse concurrentie in de industrie. Bedrijven sluiten ook door vergrijzing. Steeds meer eigenaren gaan met pensioen en kunnen geen geschikte opvolgers vinden.

Creditreform noemt de cijfers alarmerend en stelt dat Duitsland steeds meer waardevolle kennis verliest door de faillissementen en verplaatsing van productie naar het buitenland vanwege personeelstekort.