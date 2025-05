Schiphol verwelkomde meer reizigers in april

Schiphol heeft in de maand april, waarin een deel van de meivakantie viel, ruim 5,8 miljoen reizigers verwelkomd. Dat is een stijging van 6,5 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De meeste mensen gingen op reis naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, meldt de luchthaven.