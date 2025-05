Meer cash uit de muur sinds oproep voor contant geld in huis

Sinds de oproep van dinsdag aan Nederlanders om contant geld in huis te halen, is het aantal opnames bij pinautomaten met zo’n 10 procent toegenomen. „Het gemiddelde bedrag is een paar tientjes hoger dan normaal”, zegt een woordvoerster van Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland.