Stedin weigerde capaciteit voor zonneweide onterecht, stelt ACM

Energiecoöperatie BijZONder Baarn had een klacht ingediend bij de toezichthouder over het besluit van Stedin. De netbeheerder had de aanvraag geweigerd vanwege het volle hoogspanningsnet in die regio. De ACM concludeert dat Stedin daarom niet zomaar nieuwe capaciteit kon geven, maar wel beter moest onderbouwen waarom het verzoek werd geweigerd en dat de netbeheerder beter onderzoek moest doen naar de mogelijkheden.

BijZONder Baarn wil dat Stedin de aanvraag opnieuw beoordeelt, volgens Energie Samen, die de energiecoöperatie naar eigen zeggen heeft ondersteund bij de klacht. De belangenorganisatie noemt het besluit „goed nieuws” voor de energietransitie en voor het beter benutten van het stroomnet. Energie Samen stelt dat BijZONder Baarn bereid is tegen een vergoeding tijdelijk minder stroom te leveren op piekmomenten.

Siward Zomer, voorzitter van Energie Samen, wijst erop dat hoogspanningsnetbeheerder TenneT vorige maand na onderzoek bekendmaakte dat buiten de drukste momenten op de dag nog 9,1 gigawatt ruimte op het net beschikbaar is. „Een belangrijk signaal”, zegt Zomer. „Er is nog voldoende ruimte op het elektriciteitsnet, maar niet altijd. Als de netbeheerders en lokale energiecoöperaties goed samenwerken, kunnen we samen nog veel capaciteit ontsluiten.”