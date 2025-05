Moderna ziet af van goedkeuringsaanvraag voor corona-griepvaccin

De stap is een nieuwe tegenvaller voor Moderna. Het concern ontwikkelde het combinatievaccin in de hoop dat de bundeling van twee prikken zou leiden tot een hogere verkoop van zijn middel tegen corona, dat veel minder populair is dan griepvaccins.

Moderna zegt de aanvraag later dit jaar opnieuw te willen indienen, zodra er meer gegevens beschikbaar zijn uit een gevorderde klinische studie van zijn afzonderlijke griepvaccin. Farmaceuten proberen nieuwe producten te ontwikkelen sinds de vraag naar coronaboosterprikken is ingestort.