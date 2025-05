Afkoelende Nederlandse inflatie stelt IMF gerust

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft genoeg aanwijzingen dat de Nederlandse inflatie eind volgend jaar op de gewenste 2 procent uitkomt. Daardoor heeft de VN-organisatie de nog altijd bovengemiddelde prijsstijgingen anders dan eerdere jaren niet meer als punt van zorg opgenomen in een rapport over de Nederlandse economie, zei Fabian Bornhorst, die de afgelopen weken een onderzoeksmissie van het IMF in Nederland leidde.